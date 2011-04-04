Голова Яворівської РДА отримав попередження від Цимбалюка

Львів. 4 квітня. УНІАН. 1 квітня голова Яворівської РДА отримав останнє попередження від голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка. Причиною стало звернення мешканців сіл, прилеглих до Яворівської «Сірки», на «гарячу лінію» телеканалу «ZIK».

«Внаслідок інтенсивного видобутку сірчаної руди у Яворівському районі просідає земля, утворюються карстові провалля. Ми, як жителі прилеглої території, змушені вирощувати овочі на цих полях, пити воду з сіркою. Хотілося б підтримки з боку держави, хоча б у вигляді путівок для оздоровлення дітей», – розповіли мешканці.

Присутній на прямому зв’язку зі студією керівник Яворівської РДА Микола Довба пояснив, що «намагається виконати літню оздоровчу програму на 50%».

«Якщо ви будете так песимістично відноситись до своєї роботи, то я боюсь, що оздоровлювати, чи організовувати оздоровлення дітей у Яворівському районі буде вже інший голова Яворівської районної державної адміністрації», – попередив Михайло Цимбалюк у прямому ефірі інтерактивної програми «Особистий прийом».

Відтак, у прямому ефірі він попросив усіх керівників райдержадміністрацій Львівщини взяти на особистий контроль питання з оздоровленням дітей і відзвітувати про ситуацію 4 квітня на селекторній нараді.

«Я б хотів, щоб зі зміною голів РДА, проблеми вирішувались, а не з’являлись», – наголосив М.Цимбалюк.