На Львівщині почали видавати нові посвідчення водія

Львів. 4 квітня. УНІАН. У Львівській області розпочалася заміна водійських посвідчень на нові. Тепер у правах обов’язково повинен бути вказаний термін дії.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, нові посвідчення почали видавати 29 березня. Від тих, які були раніше, нові відрізняються лише однією графою. У ній вказаний термін дії посвідки – 50 років.

«Для заміни посвідчення водія необхідно подати заяву та паспорт,- розповів Олександр Плашовецький, начальник Львівського ВРЕР ДАІ при ГУ МВС України у Львівській області. – Також потрібно здати старі посвідчення з талоном попереджень».

Щоб отримати нові посвідчення, підтверджувати свої знання правил дорожнього руху не потрібно. Однак, іспит складатимуть ті, хто має стаж керування менше року, - зазначається у повідомленні.

