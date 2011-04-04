У Львові завершився Тиждень моди. Фото

Захід відвідав Цимбалюк

Львів. 4 квітня. УНІАН. Вчора у Львові завершився сьомий сезон Lviv Fashion Week осінь/зима 2011-2012. В останній день показів, щоб підтримати доброчинні акції із збору коштів для неповносправних дітей, захід відвідав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Голова ОДА оглянув колекції Зінаїди Ліхачової та Роксолани Богуцької. Фото Євгенія КРАВСА



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