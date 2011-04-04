У Львові на хабарі затримано міліціонера

Львів. 4 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність заступника начальника слідчого відділення одного з райвідділів міліції м. Львова, який вимагав і отримав хабара у місцевої мешканки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що офіцер міліції вимагав у приватного підприємця 3 тисячі доларів США за не притягнення її знайомої до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Оперативники СБУ затримали міліціонера „на гарячому” під час одержання ним від потерпілої останньої частини хабара у розмірі 2 тисяч доларів США.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.