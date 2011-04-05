На Львівщині згоріло 0,7 га ялинок
15:19, 05 квітня 2011Львів
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Пожежа в Самбірському лісгоспі
Львів. 5 квітня. УНІАН. У Львівській області під час пожежі в Самбірському лісгоспі згоріло молодих саджанців ялинок на площі 7 000 кв.м (0,7 га).
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.
За повідомленням МНС, 1 квітня о 00.30 сталася пожежа в с. Підбуж Дрогобицького району на площі лісових культур урочища «Жданівка», яке належить ДП Самбірський лісгосп. Вогнем знищено молоді саджанці ялинок. Завдано збитків на 18 776 грн.
«Причина пожежі – необережне поводження з вогнем сторонньої особи», - зазначено в повідомлені.
Пожежу було ліквідовано підручними засобами працівниками лісництва (12 осіб), підрозділи МНС на гасіння не викликалися.
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