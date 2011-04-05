На Львівщині горіла школа

Львівська область. 5 квітня. УНІАН. Вчора, 4 квітня, у місті Стрию горіло приміщення середньої загальноосвітньої школи №6. Завдані пожежею збитки становлять понад 77 тис. грн..

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 4 квітня, о 06.26, надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі приміщення СЗОШ №6 на вулиці Коперника, 1 у Стрию.

Як зазначається у повідомленні, пожежею, яка виникла у побутовому приміщенні кабінету математики, було знищено речі шкільної приналежності на площі 10 кв.м., пошкоджено стіни на площі 60 кв.м., підлогу та перекриття на площі 25 кв.м. в побутовому приміщення та приміщенні класу.

Завдані збитки становлять понад 77 тис. грн. Причина пожежі – встановлюється.

