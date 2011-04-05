Дрогобицька РДА започаткувала слухання сільських голів

Львівська область. 5 квітня. УНІАН. Дрогобицька райдержадміністрація започаткувала слухання сільських, селищних голів з питань соціально-економічного розвитку населених пунктів.

Як зазначається у повідомленні Дрогобицької РДА, на ділову розмову вже були запрошені Меденицький селищний, Опарівський, Солонський, Почаєвицький, Михайлевицький, Болехівський, Раневицький сільські голови.

У слуханнях беруть участь представники управління економіки, управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду, фінансового управління, Міськрайонного центру зайнятості, податкової інспекції, прокуратури, управління Держкомзему, санстанції, контроль-ревізійного відділу.

Головною метою, як наголосив перший заступник голови райдержадміністрації Михайло Винницький, є не пошук негативу, а бажання допомогти війтам реально розібратися в ситуації, «адже склад голів у районі оновився, практично, наполовину».

«В той же час існують реальні проблеми з наповненням місцевих бюджетів, а часом, і занижені планові показники. Органи влади на місцях не використовують усіх наявних резервів. Насамперед, це стосується сплати за землю - в багатьох випадках підприємці користуються землею без укладених договорів оренди чи викупу. Наболілою є проблема легалізації робочих місць (є підприємства, де працевлаштовано одного-двох працівників, а реально працює набагато більше)», - зазначається у повідомленні.

На слуханнях ставиться і низка інших проблемних питань. Одне з них – проведення місячника благоустрою. Впорядкування територій, наявність схем очистки населених пунктів, укладення угод на вивіз сміття – законодавчо закріплені за сільськими, селищними головами завдання, якими потрібно займатися не лише раз в рік до Великодніх свят, а постійно, залучаючи місцевих депутатів, членів виконкому, адмінкомісії.

