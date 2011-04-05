Голову Турківської РДА взяли під варту

Львів. 5 квітня. УНІАН. Прокурором Львівської області порушено кримінальну справу стосовно одного із голів районної державної адміністрації області, депутата даної районної ради за вимагання та одержання хабара. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, Галицьким районним судом Львова трьом підозрюваним у скоєнні даного злочину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, співробітники УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області затримали «на гарячому», під час отримання хабаря, голову Турківської РДА.

Голова райдержадміністрації в групі з двома іншими особами за прийняття рішення про надання земельної ділянки площею 2 га вимагали у громадянина хабар в розмірі 120 тисяч доларів США.