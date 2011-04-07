У Червонограді циганка «наворожила» дівчині втрату грошей

Львівська область. 7 квітня. УНІАН. У місті Червонограді на Львівщині циганка шахрайським способом заволоділа грошима та золотими виробами місцевої мешканки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 6 квітня до правоохоронців із заявою звернулася 18-річна жителька Червонограда, яка повідомила, що «невідома особа циганської національності на вулиці Клюсівській у Червонограді шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 160 євро, 100 доларів США, 240 гривень та золотими виробами».

Особа шахрайки – встановлюється.