На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 7 квітня. УНІАН. На сьогодні синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с, місцями грози. В області оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго».

Окрім цього, 8-9 квітня в області пориви вітру посиляться до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с.

Складні погодні умови можуть призвести до пошкодження ліній електропередачі та електрообладнання, знеструмлення населених пунктів і створити загрозу життю та здоров’ю людей.

Відтак, «Львівобленерго» звертається до мешканців Львівщини бути уважними та обережними.