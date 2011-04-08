Львів. 8 квітня. УНІАН. Вчора, 7 квітня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у засіданні Ради регіонів під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Розпочинаючи засідання, Глава держави констатував: за останній час було розроблено та почалося втілення в життя основних напрямків модернізації нашої держави.

“Ми розпочали масштабну реформу влади, реформу економіки країни. На стадії прийняття новий жорсткий закон щодо боротьби з корупцією”, – зазначив Президент.

Безумовно, наголосив Віктор Янукович, не все із запланованого вдалося реалізувати. “Як можна виміряти той відсоток, який нам вдалося зробити, а який не вдалося? Це зробити важко. Але якщо проаналізувати цей минулий період, ми повинні зробити для себе жорсткі висновки”, – сказав Президент.

Віктор Янукович підкреслив, що економічна ситуації в регіонах і в країні в цілому змінилась на краще, зростають обсяги виробництва. “Торік зроблено цілий ряд серйозних кроків для того, щоб стимулювати розвиток регіонів. У цьому році ми також відпрацювали програму – і я переконаний, що ми її виконаємо, – яка стосуватиметься розвитку регіонів”, – зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що після підготовки програми реформ керівники регіонів отримали завдання опрацювати власні стратегії розвитку та плани їх реалізації, які б узгоджувались із загальнодержавною програмою.