На Львівщині знеструмлено 28 населених пунктів

Львів. 8 квітня. УНІАН. У Львівській області в ніч на 8 квітня через несприятливі погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач без електропостачання залишилося 28 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Загалом в Україні знеструмлено 162 населених пункти в 11 областях.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 квітня у Львівській області синоптики прогнозують пориви вітру посиляться до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с.