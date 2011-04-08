У Львові підприємство не сплатило податків на 2,5 млн. грн.

Львів. 8 квітня. УНІАН. У Львові викрито підприємство, яке ухилилось від сплати податків на 2,5 млн. грн. Про це УНІАН повідомили відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

У Львові податківці викрили службових осіб одного з місцевих підприємств, які протягом 2010 року відображали по бухгалтерському та податковому обліку фактично не проведені господарські операції на понад 13 млн. грн. з іншим підприємством, яке не мало у власності та користуванні офісних та складських приміщень, не володіло та не користувалось транспортними засобами, у якого відсутні штатні працівники та фахівці, які приймали б участь у здійсненні господарських операцій.

Завдяки такій схемі службові особи підприємства мінімізували сплату податку на прибуток на понад 2,5 млн. грн.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.