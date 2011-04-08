На Львівщині діє 389 стихійних сміттєзвалищ

Львів. 8 квітня. УНІАН. У Львівській області продовжує діяти 389 або 61,4 % від загальної кількості звалищ твердих побутових відходів, які вважаються стихійними. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За повідомленням прокуратури, «діяльності» сміттєзвалищ, термін експлуатації яких давно минув, наявні у містах Трускавець, Дрогобич, Борислав, Стрий, Золочів, Самбір, Городок, Новий Розділ, Ходорів, Комарно, Лопатин, Великі Мости тощо.

Окрім цього, діяльність Львівського сміттєзвалища поблизу села Грибовичі Жовківського району, експлуатація якого заборонена постановою головного державного санітарного лікаря Львівської області ще з 2004 року і сьогодні діє.

Варто зазначити, що питання поводження з відходами на території Львівської області регулюється регіональними програмами, якими передбачено затвердження аналогічних програм на місцях. Однак під час прокурорських перевірок з'ясовано, що в населених пунктах Жовківського, Перемишлянського, Радехівського районів, містах Стрий та Трускавець аналогічні програми не затверджено.