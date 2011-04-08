Мешканці Стебника подякували губернатору за допомогу

10:21, 08 квітня 2011
Львів
0 0

За ремонт даху

Львів. 8 квітня. УНІАН. Стебницька міська рада та мешканці ОСББ «Новинка-2» висловили подяку голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлові Цимбалюку за розуміння і підтримку в допомозі проведення капітального ремонту даху будинку на вул. А.Мельника,10.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Дякуємо Вам і надіємося на Вашу підтримку  в майбутньому в нелегкий для нас усіх час», - йдеться в подяці голові Львівської ОДА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter