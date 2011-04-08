У ДТП на Львівщині травмувався 56-річний поляк

Перелом ребер

Львів. 8 квітня. УНІАН. У Львівській області на ділянці автодороги сполученням Львів-Рава-Руська 25-річний водій автомобіля «Опель», допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген», яким керував 56-річний житель міста Томашов (Республіка Польща). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області. У ДТП травмувався водій автомобіля «Фольксваген». У громадянина Польщі – закрита черепно-мозкова травма, перелом четвертого ребра зліва. За даним фактом ДТП триває слідство.

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