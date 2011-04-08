У Львові чадним газом отруїлося 4 особи, з них 2 – дітей

Львів. 8 квітня. УНІАН. У Львові чадним газом отруїлося 4 осіб, з них двоє – дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Інцидент стався 7 квітня о 21.10 у Львові на вул. Виговського, 5 в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Потерпілих у стані різного ступеня важкості госпіталізували у медичні заклади м. Львова. 30-річну жінку у стані середньої важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, 33-річного чоловіка у задовільному стані доставлено в обласну клінічну лікарню, після проведення дослідження від госпіталізації відмовився. Дітей (8-ми та 6-ти рокі) госпіталізували у стані середньої важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення «Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру».

Обставини інциденту з’ясовуються.