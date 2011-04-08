На Львівщині синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем

Львів. 8 квітня. УНІАН. У Львівській області в зв’язку з проходженням холодних атмосферних фронтів з північного заходу на 8 – 10 квітня оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За повідомленням перс-центру, в області пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

8 квітня грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25 м/с. Подекуди сильні зливи. 9 квітня пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с, в окремих районах 25 м/с. 10 квітня пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с.

Температура повітря знизиться на 5 – 10°С.