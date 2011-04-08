8 квітня – Міжнародний день ромів

Київ. 8 квітня. УНІАН. Сьогодні, 8 квітня, відзначається Міжнародний день ромів, який був заснований на першому Всесвітньому конгресі ромів, що відбувся в Лондоні 8 квітня 1971 року.

Тоді на конгресі було затверджено національні символи ромів: прапор та гімн, що дозволило ромам світу визнати себе єдиною вільною нацією.

На сьогодні у світі проживає 8-10 млн. ромів.

Як повідомила сьогодні під час прес-конференції в УНІАН віце-президент ромського жіночого фонду “Чіріклі”, консультант Ради Європи з ромських питань Зола Кондур, за даними перепису населення в Україні проживає майже 48 тис. ромів, але, згідно з інформацією ромських недержавний організацій, в державі проживає від 200 тис. до 400 тис. ромів. Найбільшими місцями компактного поселення ромів є: Закарпатська, Одеська, Полтавська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Чернівецька області.