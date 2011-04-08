До Львова із гастролями прибула Національна опера України

Львів. 8 квітня. УНІАН. Вперше за 71 рік на сцені Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької виступатиме трупа Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка. Гастролі проходитимуть 8-9 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З нагоди цієї події, 8 квітня о 15:00, відбулась прес-конференція за участі голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка, генерального директора - художнього керівника Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г.Шевченка Петра Чуприни, генерального директора - художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької Тадея Едера, Героя України, композитора Євгена Станковича.

«Сьогодні у нас непересічна подія, Національна опера приїхала до Львова вперше більше, ніж за 70 років. Приїхав весь колектив, понад 230 осіб. Ми дуже хвилювались, щоб гідно прийняти трупу театру. Це вже традиція. Ми започаткували її з Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Гастролі проходять за сприяння голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка. Ідея привезти до Львова останню прем’єру Національної Опери України – балет «Володар Борисфену» Є.Станковича (початок о 18:00 8 квітня) та оперу «Норма» В. Белліні (початок о 18:00 9 квітня) з’явилась у межах проекту «Україна: Історія великого народу». Його започатковано у 2007 році з метою формування у людей розуміння величі нашого народу, історії, почуття патріотизму і гордості за нашу історичну батьківщину. Одним зі співавторів проекту є радник-повноважний представник прем’єр-міністра України, Анатолій Толстоухов.

Останні гастролі театру відбулися 26 травня 1940 року.