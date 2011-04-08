Янукович звільнив голову Турківської РДА

Львів. 8 квітня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор Янукович звільнив Василя Чернянського з посади голови Турківської районної державної адміністрації Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

Зокрема у розпорядженні В.Януковича зазначено: «Звільнити Василя Чернянського з посади голови Турківської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до п. 6 ч.1 ст. 30 Закону України «Про державну службу» за порушення Присяги державного службовця».

Як повідомляв УНІАН, співробітники УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області затримали «на гарячому», під час отримання хабара, голову Турківської РДА.

Голова райдержадміністрації в групі з двома іншими особами за прийняття рішення про надання земельної ділянки площею 2 га вимагали у громадянина хабар в розмірі 120 тисяч доларів США.

Згодом проти голови РДА було порушено кримінальну справу та взято під варту.