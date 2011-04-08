8 квітня в історії

В 1722 році за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою.

1766 рік — у США запатентована пожежна драбина.

1783 року був виданий маніфест Катерини II про приєднання Криму до Росії.

У 1820-му грецький селянин Ергос Кедротас з острова Мілос виявив на своїй землі античну статую, яка сьогодні прикрашає Лувр і відома всьому світу як Венера Мілоська.

1853-го відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.

В 1930 році на екрани СРСР вийшов кінофільм Олександра Довженка "Земля".

Фільм О. Довженка "Земля" є одним з найбільш відомих українських фільмів. Цей гімн праці на землі, хліборобству та людині, яка працює на землі. Довженко з подивом дізнався, що фільм має грандіозний успіх у Європі у той час як його заборонено в Україні. Після прем’єри у Берліні про Олександра Довженка з’являється 48 статей, у Венеції італійські кінематографісти називають Довженка "Гомером кіно". А ось у Радянському Союзі стрічку реабілітують лише у 1958 році після міжнародного референдуму у Брюсселі, де він увійде до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно.

1971 року біля Лондона відбувся перший Світовий конгрес циган (ромів), який встановив циганські гімн і прапор. Національний прапор циганів: верхня частина — синя (символізує небо), нижня — зелена (символізує траву), посередині — червоне колесо (символ вічної дороги).

Цигани пішли з Індії. Різні дослідники називають періоди від 5-7 до 10-12 століть. Після виходу з Індії цигани спершу осіли в Західній Азії і жили переважно у східній частині Візантійської імперії та закавказьких провінціях Ірану. У 13-18 століттях розселилися по Європі. З 16-17 століття з`являються в країнах Південної Америки. Україні ж цигани вперше з`явилися у 15-16 ст. — спочатку в Бесарабії та в Криму.

1947 рік — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).

1986-го радянський лідер Михайло Горбачов під час відвідин Тольятті запустив у вжиток слово "перебудова".

В цей день народилися:

1882 року — Дмитро Дорошенко, український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф.

Засновник "Просвіти" на Катеринославщині. У травні–листопаді 1918-го — міністр закордонних справ Української держави.

У 1938 році — Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН.

Батько Кофі Аннана був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни. Кофі Аннан — сьомий генеральний секретар ООН з 1 січня 1997 до 31 грудня 2006, працював на посаді два пя`тирічні терміни. 1 січня 2007, його наступником став Пан Кі Мун, повноваження якого закінчаться 31 грудня 2011-го.

1955 рік — Олександр Чівадзе, грузинський футболіст.

Центральний захисник тбіліського "Динамо" і збірної СРСР, чемпіон країни 1978 року, володар Кубка кубків 1981-го, бронзовий призер Олімпіади 1980 р., кращий футболіст СРСР у 1980-му.

В 1975-му народилася Оксана Казакова, російська фігуристка (парне катання); олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи 1996 року з Артуром Дмитрієвим.

ТСН