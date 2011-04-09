На Львівщині триває благодійна акція «Милосердя»

Львів. 9 квітня. УНІАН. У Львівській області з квітня до вересня проводиться благодійна акція «Милосердя». Мета заходу – поліпшення стану соціального захисту найбільш вразливих верств населення та надання їм необхідної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В межах цієї акції проводиться збір коштів, продуктів харчування, інших товарів першої необхідності.

Усіх небайдужих, керівників підприємств, установ та організацій просимо долучитися до акції.

Реквізити для переказу коштів для благодійного фонду «Милосердя»:

Одержувач:

Львівський обласний фонд милосердя, п/р 26004001200001/980

ПАТ КБ «Надра» Львівське РУ МФО:325978

Ідентифікаційний код 37527907

Призначення: для головного управління праці та соціального захисту населення ЛОДА на акцію «Милосердя».

«Пропозиції просимо надсилати за тел. 272-57-87», - зазначають в адміністрації.