У Львові «Пежо» зіткнулося із автобусом
09:57, 11 квітня 2011Львів
0 0
Двоє осіб травмовано
Львів. 11 квітня. УНІАН. 9 квітня у Львові на перехресті проспекту Чорновола – вулиці Липинського 22-річний водій автомобіля «Пежо-605» допустив зіткнення із автобусом «БАЗ-А079.20».
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДАІ Львівської області.
У ДТП 33-річний пасажир автобуса та 19-річний пасажир легковика отримали перелом ребер.
Обставини ДТП з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter