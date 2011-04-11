У Львові «Пежо» зіткнулося із автобусом

Двоє осіб травмовано

Львів. 11 квітня. УНІАН. 9 квітня у Львові на перехресті проспекту Чорновола – вулиці Липинського 22-річний водій автомобіля «Пежо-605» допустив зіткнення із автобусом «БАЗ-А079.20». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДАІ Львівської області. У ДТП 33-річний пасажир автобуса та 19-річний пасажир легковика отримали перелом ребер. Обставини ДТП з’ясовуються.

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