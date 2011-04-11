Янукович прибув до Львова

Львів. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович прибув із робочим візитом на Львівщину.

Главу держави в аеропорту «Львів» зустріли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та віце-прем'єр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.



Президент у Львові ознайомиться з ходом підготовки об’єктів державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Також В.Янукович ознайомиться з ходом будівництва стадіону у Львові.

Цього ж дня під головуванням Президента відбудеться розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія – 2022».