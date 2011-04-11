Янукович оглянув будівництво стадіону у Львові

Львів. 11 квітня. УНІАН. Віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков ознайомив Віктора Януковича з ходом будівельних робіт на стадіоні до Євро-2012 у Львові.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що спортивна арена буде здана у встановлені терміни, а офіційне відкриття заплановане на жовтень 2011 року. Колесніков додав, що до кінця року на львівській арені буде проведено два міжнародних матчі.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, в свою чергу, висловив ідею щодо створення сучасного ділового центру неподалік стадіону.

Фото Прес-служби Президента України