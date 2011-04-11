Олімпіада-2022 – це завдання, одразу після завершення Євро-2012, – Янукович

Львів. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів України розробити державну цільову соціальну програму розвитку спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні регіонального комітету з економічних реформ у Львові.

Президент наголосив, що «Олімпійська надія-2022» – це завдання, над яким Україна працюватиме одразу після завершення Євро-2012. Він підкреслив, що до 2014 року необхідно підготувати всю необхідну інфраструктуру, щоб отримати схвалення заявки на проведення в Україні Олімпіади у 2022 році.

У зв’язку з цим В.Янукович дав доручення уряду підготувати програми із залучення інвестицій у будівництво об’єктів спортивної, туристичної і транспортної інфраструктури, здійснити розробку майстер-планів, техніко-економічних обґрунтувань національних проектів розбудови спортивної і пов’язаної з нею інфраструктури.

Фото Прес-служби Президента України