Янукович хоче збудувати п'ятизіркову Україну

Львів. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович заявляє, що успішне проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року дозволить Україні отримати право на проведення Олімпіади-2022.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання глава держави висловив, виступаючи на засіданні регіонального комітету з економічних реформ у Львові.

«Олімпійська надія напряму пов’язана з Євро», - сказав Президент.

За його словами, якщо наша держава витримає іспит з Євро-2012, підготує всю необхідну інфраструктуру, безпосередньо проведе успішно чемпіонат, то це свідчитиме, що «Україна відповідатиме п’яти зіркам якості і гостинності, які ми плануємо».

В.Янукович додав, що тоді надія на проведення в Україні Олімпійських ігор 2022 року стане реальністю. «Тоді ми одразу після Євро приступимо до реалізації проекту «Місто майбутнього», - додав він.

При цьому Президент повідомив, що мер Львова Андрій Садовий показував йому проект будівництва нового адміністративного центру Львова, що відповідатиме найвищим світовим стандартам. «Сьогодні працюємо на наше спільне майбутнє, назва якого - «Будівництво майбутньої України п’ятизіркового зразка», - сказав Президент.

В.Янукович зауважив, що це амбітна мета. За словами глави держави, він розуміє, що за 5-10 років перетворити провінційну територію на п’ятизіркову навряд чи вдасться. «Але прагнути треба, і такі кроки як Євро, Олімпіада наближають нас потужними кроками до цієї мети», - сказав Президент.

Також він зазначив, що саме таким чином можна насправді об’єднати Україну. «Єднати країну можна лише серйозними справами, а не балачками, політиканством чи пошуком ворогів у власній країні. Я вважаю, що ми повинні йти шляхом, який об’єднує нашу країну», - сказав Президент.

«Виваженість і відповідальність – це наші друзі, а все інше ми можемо подолати», - додав глава держави.