Янукович відзначив зростання промвиробництва на Львівщині

Львів. 11 квітня. УНІАН. Президент України під час перебування з робочим візитом у Львові відзначив позитивну динаміку зростання промислового виробництва у Львівській області.

«Я знаю, що внаслідок кризи відбулося падіння промислового виробництва на 20%, яке важко підняти відразу на відповідний рівень. Однак те, що в минулому році на Львівщині було піднято промислове виробництво майже на 15% - то це чудово, а цього року спостерігається динаміка зростання промислового виробництва до 20%», - зауважив Президент України.

Однак, як підкреслив Глава держави, керівництву області потрібно звернути особливу увагу й на недоліки. Зокрема, це стосується погашення заборгованості з заробітної плати. «Там, де є заборгованість з боку держави, ми є її негайно погасимо. І вже в квітні її не повинно бути», - підкреслив Віктор Янукович, даючи відповідне доручення міністру фінансів України Федору Ярошенку.

«Заробітна плата має платитися стовідсотково, мені важливо, щоб люди розуміли, що влада здатна і за порядком слідкувати, і виконувати свої обов’язки», - додав Президент.

Окрім цього, Віктор Янукович доручив у цьому році добудувати ті об’єкти в області, де є високий рівень готовності.