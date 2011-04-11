У Львові під час візиту Президента анонім «замінував» вокзал

Львів. 11 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові, під час перебування з робочим візитом Президента України Віктора Януковича, невідомий повідомив про замінування залізничного вокзалу Львова і ринку «Добробут», який знаходиться у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, сьогодні, близько 11.30, невідомий чоловік зателефонував на екстрені номери «102» і «103» з повідомленням про замінування залізничного вокзалу Львова і ринку «Добробут».

Як зазначається у повідомленні, після евакуації людей і детального огляду «замінованих» об’єктів, проведеного експертами вибухово-технічної служби, жодних вибухових пристроїв чи будь-яких інших небезпечних предметів виявлено не було.

Співробітники СБ України спільно з ГУ МВСУ у Львівській області встановили і затримали особу, яка здійснила дзвінки з хибним повідомленням про замінування. Затриманий не зміг чітко пояснити мотиви вчинення злочину, виправдовуючись проблемами з виплатою банківського кредиту.

Відповідно до ст. 97 КПК матеріали перевірки передані до органів внутрішніх справ.