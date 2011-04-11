11 квітня в історії

У 1847 році відкрилося засідання першого прусського парламенту (ландтагу).

1857 року цар Олександр ІІ затвердив державний герб Росії — двоголового орла.

Двоглавий орел був прийнятий як державний герб у 1472 році після одруження великого князя Івана ІІІ з Софією Палеолог, племінницею останнього візантійського імператора Костянтина XI, як символ передачі спадщини Візантії Російській державі (двоглавий орел був символом Палеологів — імператорської династії Візантії). Упродовж XV—XX століть двоглавий орел залишався державним гербом Росії, зазнаючи при цьому численних трансформацій зовнішнього виду. У радянський період був замінений радянською символікою. 30 листопада 1993 року президентським декретом двоглавий орел був відновлений як державний герб Росії. 20 грудня 2000 року двоглавий орел у сучасному вигляді був затверджений законом.

У 1899-му Іспанія передала Пуерто-Ріко Сполученим Штатам.

1909 року засновали місто, яке за рік назвуть Тель-Авівом.

З гебрейської мови Тель-Авів означає "Пагорб весни". Це друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима. Розташоване на узбережжі Середземного моря. Населення міста — 390,1 тис. осіб (станом на 30 вересня 2008 року). Тель-Авів є центром агломерації Ґуш-Дан з населенням 3,15 мільйона осіб. Тель-Авів був столицею Ізраїлю у травні 1948 — грудні 1949 року..

У 1963 рік - на екрани СРСР вийшла кінокомедія Олексія Мішурина та Миколи Літуса "Королева бензоколонки" з Надією Румянцевою у головній ролі.

У 2007 році двоє бомбістів у столиці Алжиру вбили 33 людей і поранили ще 222.

У цей день народилися:

1755 рік— Джеймс Паркінсон, англійський лікар.

У 1812 роціі він перший назвав причиною смерті при апендициті запалення аппендикса, а ще через п`ять років описав "тремтячий параліч", який тепер називають хворобою Паркінсона.

У 1827 році народився Джеймс Грант, англійський офіцер, учасник експедиції, який відкрив витоки Нілу.

1893 рік – Лев Задов (Зіньковський), український і російський вояк-анархіст.

Начальник розвідки армії Нестора Махна, пізніше - працівник радянських спецорганів (розстріляний за обвинуваченнями у службових злочинах).

1908 -го народився Масару Ібука, японський промисловець.

Один із засновників компанії "Соні", завдяки якому на руїнах зруйнованої війною економіки Японії було створено потужну електронну промисловість.

У 1968 році народився Сергій Лук`яненко, російський письменник-фантаст ("Нічна варта” та інші).