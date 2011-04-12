Цимбалюк допоможе реабілітаційному центру «Левеня»

Львів. 12 квітня. УНІАН. Сприяти розвитку Навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору «Левеня» пообіцяв голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі 12 квітня з засновницею центру Вірою Ремажевською.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цей заклад є єдиним в Україні, який займається реабілітацією сліпоглухих діток. Дітей до центру привозять з Миколаївської, Сумської, Хмельницької та інших областей. Стаціонарно проходять реабілітацію в центрі щодня 200 дітей. Близько 1000 дітей минулого року в центрі отримали консультацію.

Під час зустрічі В. Ремажевська розповіла голові ЛОДА про комплексну програму ранньої допомоги дітям з вадами зору та їх сім’ям, зокрема, психологічну допомогу. Викладачі та співробітники центру також пишуть підручники та методичні посібники для батьків та навчальних закладів, які працюють з дітьми з вадами зору.

Наступного тижня голова ЛОДА відвідає навчально-реабілітаційний центр для детальнішого ознайомлення з його роботою.

Додамо, що цього року Віра Ремажевська є серед лауреатів премії «Гордість країни».

Центр працює у Львові за адресою В. Великого 87а.