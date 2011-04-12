У Львові в ДТП потрапило три іномарки

Львів. 12 квітня. УНІАН. Вчора, 11 квітня, у Львові зіткнулося три автомобілі марок «Ауді А6», «Хюндай» та «БМВ 745». Інцидент стався на вулиці Грінченка біля перехрестя із вулицею Творчою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

В ДТП травмувався 33-річний водій автомобіля «Ауді А6», якого госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова. Окрім цього, у потерпілого було взято кров на етанол.

Обставини ДТП з’ясовуються.