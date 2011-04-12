Борис Возницький святкуватиме 85-річчя

Львів. 12 квітня. УНІАН. У Львівському академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької 16 квітня відбудеться урочиста академія з нагоди 85-річчя від дня народження Героя України, директора Львівської галереї мистецтв Бориса Возницького.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Урочиста академія розпочнеться в оперному театрі о 13.00. Вітатимуть ювіляра голова львівської ОДА Михайло Цимбалюк, музейники з всієї України, Львівщини прийдуть привітати Героя України.

У Львівській галереї мистецтв з нагоди цього свята відкриють експозицію присвячену діяльності Бориса Возницького також до ювілею презентуватимуть книгу про цього видатного українця.