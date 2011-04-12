Сокальська міськрада ущемляла підприємців, - АМКУ

Львів. 12 квітня. УНІАН. У роботі Сокальської міської ради Львівської області, АМКУ зафіксував антиконкурентні дії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського обласного Територіального відділення АМКУ.

Як встановило Відділення, міська рада запровадила практику видачі торгових патентів на діяльність з надання побутових послуг, що не передбачено законодавством. Такі дії призвели до створення перешкод у підприємницькій діяльності даним суб’єктам господарювання. Під час розслідування у справі Сокальська міська рада припинила вчинення таких дій та привела свою діяльність у відповідність до вимог конкуренційного законодавства.

З цього приводу, голова Львівського відділення АМКУ Ігор Коломієць зазначив: «Такі дії міської ради створили перешкоди окремим суб’єктам господарювання у здійсненні підприємницької діяльності, та в кінцевому рахунку - до ущемлення їх інтересів. Припинення бездіяльності органів місцевого самоврядування – один з пріоритетних напрямків діяльності органів Антимонопольного комітету України, адже головна мета полягає у захисті кожного українського споживача та підприємця».