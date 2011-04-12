На Львівщині інвентаризуватимуть недобудовані об’єкти

Львів. 12 квітня. УНІАН. Протягом двох тижнів на Львівщині, на виконання доручення Президента України Віктора Януковича за підсумками робочої поїздки в область 11 квітня, буде проведено інвентаризацію недобудованих об’єктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідне розпорядження зробив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради 12 квітня.

«Це більше 300 об’єктів, які почали будувати у різні періоди вартістю понад 1,5 млрд грн. Це недобудовані школи, лікарні і так далі», – зазначив голова Львівської ОДА.