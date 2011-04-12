На Львівщині інвентаризуватимуть недобудовані об’єкти
13:54, 12 квітня 2011Львів
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Доручення Президента
Львів. 12 квітня. УНІАН. Протягом двох тижнів на Львівщині, на виконання доручення Президента України Віктора Януковича за підсумками робочої поїздки в область 11 квітня, буде проведено інвентаризацію недобудованих об’єктів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Відповідне розпорядження зробив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради 12 квітня.
«Це більше 300 об’єктів, які почали будувати у різні періоди вартістю понад 1,5 млрд грн. Це недобудовані школи, лікарні і так далі», – зазначив голова Львівської ОДА.
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