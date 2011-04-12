На Львівщині електромонтер загинув на електроопорі

Львівська область. 12 квітня. УНІАН. У Пустомитівському районі Львівщини під час самовільних ремонтних робіт на електроопорі трагічно загинув 66-річний електромонтер.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до Пустомитівського райвідділу міліції поступило повідомлення про те, що на вулиці Л.Українки у смт Щирець на електроопорі виявилено тіло 66-річного місцевого жителя, електромонтера одного з підприємств смт Щирець.

Було встановлено, що чоловік «з власної ініціативи вирішив відремонтувати світло на електроопорі, нехтуючи правилами і був смертельно уражений електричним струмом».