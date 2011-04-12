На Львівщині висаджено понад 260 тис. га лісів

Львів. 12 квітня. УНІАН. На 12 квітня у Львівській області висаджено понад 260 тис. га лісів, ліквідовано понад 500 стихійних сміттєзвалищ, очищено 535 км берегів річок, висаджено три нових парки, проведено прибирання від сміття у майже половині парків та скверів області, посаджено 520 тис. дерев.

Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбаюк під час селекторної наради 12 квітня.

«16 квітня у Львівській області відзначатимуть День довкілля. До цього дня, завершення місячника благоустрою, ми повинні завершити ямковий ремонт, провести прибирання у лісосмугах, територіях. Найкращі території буде відзначено», – зазначив Михайло Цимбаюк.

Також голова Львівської ОДА наголосив, що до Великодня буде необхідно подбати про прибирання територій біля церков та дитячих будинків.

«Ми підіб’ємо підсумки освітлення населених пунктів. Додам, що управління ЖКГ повинно вивчити можливість використання для опалення шкіл, інших бюджетних установ, деревини, яка накопичується після проведення місячника благоустрою. Йдеться про самозасівні дерева, кущі. Їх спалюють, а це неприпустимо, у нас є приклади, коли в області цю деревину використовують для обігріву», – зазначив М. Цимбалюк.