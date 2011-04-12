Службовці постачали неякісне вугілля у дитсадки

Львів. 12 квітня. УНІАН. Прокуратура Жовківського району Львівської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем щодо службових осіб одного із паливних складів на Жовківщині. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, прокуратура Жовківського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) стосовно службових осіб одного із відкритих акціонерних товариств, яке займалось постачанням кам'яного вугілля у дошкільні заклади.

Встановлено, що вказані особи, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили постачання до трьох дошкільних закладів у одному із міст Жовківського району кам'яного вугілля неналежної якості, тим самим, заподіявши істотну шкоду даній міській раді на близько 70 тис. грн.

На даний час слідство у кримінальній справі триває.