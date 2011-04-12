На Львівщині – 16 мільйонерів

Львів. 12 квітня. УНІАН. На 11 квітня у Львівській області 16 мешканців регіону задекларували дохід більше 1 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

За повідомленням ДПА, всього громадянами подано 16083 декларації.

Громадянами, які у 2010 році одержали доходи та зобов’язані їх задекларувати, подано 5843 декларацій, в тому числі: 239 декларацій подано громадянами, які одержали іноземні доходи; 450 – про доходи, одержані від здавання в найм житла; 2565 декларацій подано та задекларовано дохід від одержаної спадщини; 230 громадян задекларували інвестиційні доходи; 288 декларацій подали громадяни, які одержали дохід від продажу нерухомого майна.

Також 16 декларацій подано громадянами, які задекларували дохід більше 1 млн грн.

За результатами перерахунків громадянам додатково треба сплатити в бюджет 3,7 млн грн.

Громадянами, які у 2011 році одержали право скористатися податковим кредитом, подано 10190 декларацій. За результатами перерахунків має бути повернено 4,7 млн грн.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області було зареєстровано 47 мільйонерів.