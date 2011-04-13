У школах Львова відзначили День космонавтики

Львів. 13 квітня. УНІАН. До відзначення 50-ліття першого польоту людини в космос головне управління освіти і науки Львівської ОДА розробило низку заходів, метою яких є популяризація досягнень космонавтики, поширення астрономічних знань серед учнівської молоді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, 12 квітня у всіх навчальних закладах було проведено урок присвячений життю і діяльності Г. Берегового та 50-річчю польоту в космос Ю. Гагаріна.

Згідно із розпорядженням Президента України до цієї дати планують ще провести підсумкову науково-практичну конференцію та обласні змагання з ракетомоделювання.