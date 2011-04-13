На Львівщині чоловік згорів живцем

Львівська область. 13 квітня. УНІАН. У Жовківському районі Львівщини трагічно загинув 57-річний чоловік.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 12 квітня, близько 11.50, у місті Жовква 57-річний безробітний місцевий мешканець, «перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, необережно поводився з бензином», внаслідок чого бензин спалахнув і вогонь перекинувся на чоловіка.

Від отриманих опіків чоловік помер на місці події.