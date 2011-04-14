У Росії створено базу даних про напади на журналістів
01:02, 14 квітня 2011Львів
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Дозволяє проаналізувати реакцію влади
У Росії створена перша база даних про напади на журналістів, повідомляє Радіо Свобода.
Вона була представлена 13 квітня в Москві Спілкою журналістів Росії і Міжнародною федерацією журналістів.
Ця база даних включає всі випадки нападу на журналістів, побиття, погрози, спричинення шкоди здоров`ю, майну, різні форми цензури. Вона дозволяє також проаналізувати реакцію влади та суспільства на подібні випадки, заявила на презентації проекту секретар Спілки журналістів Росії Надія Ажгихіна.
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