На Львівщині обікрали помешкання юриста Львівської митниці
09:05, 14 квітня 2011Львів
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Злодії прихопили 2 пляшки «Мартіні»
Львівська область. 14 квітня. УНІАН. До правоохоронців Яворівського райвідділу міліції із заявою про крадіжку звернувся юрисконсульт Львівської митниці.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що 12 квітня з його помешкання у місті Новояворівську зловмисники, зламавши замки вхідних дверей, викрали ноутбук, фотоапарат, золоті кільчики і дві пляшки «Мартіні».
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