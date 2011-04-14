На Львівщині обікрали помешкання юриста Львівської митниці

Львівська область. 14 квітня. УНІАН. До правоохоронців Яворівського райвідділу міліції із заявою про крадіжку звернувся юрисконсульт Львівської митниці.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що 12 квітня з його помешкання у місті Новояворівську зловмисники, зламавши замки вхідних дверей, викрали ноутбук, фотоапарат, золоті кільчики і дві пляшки «Мартіні».