Академія друкарства у Львові - унікальний заклад, - Цимбалюк

Львів. 14 квітня. УНІАН. Вчора, 13 квітня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Українську академію друкарства (УАД) у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі губернатора, М.Цимбалюк ознайомився з роботою кафедри інформаційних і мультимедійних технологій, де йому було продемонстровано процес переформатування видання «Кобзар» в електронний каталог.

Найбільше Михайло Цимбалюк вражений кафедрою графіки й дизайну. Кафедра особлива тим, що її випускники є лауреатами 9-ти Шевченківських премій. На базі кафедри створена школа розробки друкованих шрифтів. До того ж, тут навчається найбільше студентів-іноземців.

«Заклад є унікальний тим, що тут гармонійно поєднують багаторічні традиції та новітні технології, створені прекрасні умови для навчання», – наголосив Михайло Цимбалюк.