Чоловік викрав 50 тонн асфальту та гравію
12:43, 14 квітня 2011Львів
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На 30 тис. грн.
Львів. 14 квітня. УНІАН. У Львівській області 43-річний чоловік викрав 50 тонн асфальту та гравію. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
Загальна вартість викраденого 30 тис. грн.
Як зазначили в міліції, до відповідальності притягається 43-річний львів’янин, який пошкодивши автодорогу викрав асфальт та гравій.
Ведеться слідство.
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