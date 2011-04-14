Львів. 14 квітня. УНІАН. У Львівській області 43-річний чоловік викрав 50 тонн асфальту та гравію. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Загальна вартість викраденого 30 тис. грн.

Як зазначили в міліції, до відповідальності притягається 43-річний львів’янин, який пошкодивши автодорогу викрав асфальт та гравій.

Ведеться слідство.