Одесит у лікарні пограбував медсестру
13:00, 14 квітня 2011Львів
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Викрав гаманець
Львів. 14 квітня. УНІАН. У Червонограді Львівської області 35-річний одесит обікрав у лікарні медсестру. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що із відділення реанімації 35-річний житель Одеської області, із курточки медсестри, шляхом вільного доступу викрав гаманець, в якому знаходилося 300 грн.
Ведеться слідство.
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