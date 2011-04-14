Одесит у лікарні пограбував медсестру

Викрав гаманець

Львів. 14 квітня. УНІАН. У Червонограді Львівської області 35-річний одесит обікрав у лікарні медсестру. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області. Правоохоронці встановили, що із відділення реанімації 35-річний житель Одеської області, із курточки медсестри, шляхом вільного доступу викрав гаманець, в якому знаходилося 300 грн. Ведеться слідство.

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