Уряд дасть кошти на Львівський цирк

Львів. 14 квітня. УНІАН. Уряд схвалив проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення Міністерству культури коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків пожежі на державному підприємстві «Львівський державний цирк».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 13 квітня.

Внаслідок пожежі, що сталася 22 березня цього року, загальний стан несучих і підвісних конструкцій цирку визнано аварійними – вони потребують негайного проведення капітального ремонту. Призупинено роботу трудового колективу, який нараховує 141 особу. Виділення коштів з резервного фонду державного бюджету дозволить провести роботи, необхідні для виведення Львівського цирку з аварійного стану.

Нагадаємо, 30 березня за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, керівництва МНС та Львівського цирку відбулася нарада за результатами перевірки та встановлення причин пожежі, які сталася нещодавно у Львівському цирку.

Михайло Цимбалюк повідомив, що особисто звернеться до Президента України Віктора Януковича, депутатського корпусу обласної, міської ради та меценатів щодо виділення коштів для відновлення роботи Львівського цирку.

Крім того, буде проведено благодійний концерт для збору необхідних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня о 23.46 загорівся Львівський цирк. Ліквідувати загоряння вдалося через три години.