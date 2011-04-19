На Львівщині обговорюватимуть як зберегти дерев’яні церкви

Львів. 19 квітня. УНІАН. У Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться семінар, присвячений проблемам збереження дерев'яної та сакральної архітектури Львівщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.



«Ми повинні зберігати наші дерев’яні пам’ятки, церкви, роз’яснювати громадам їх цінність. Для цього на семінар запрошено парохів церков», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Співорганізаторами семінару, який проходитиме 25 травня, виступають управління охорони історичної та культурної спадщини та управління внутрішньої політики Львівської ОДА і постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради, кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів НУ "Львівська політехніка" за підтримки Національного комітету ІКОМОС.

У семінарі візьмуть участь представники влади, МВС та МНС, керівники органів місцевого самоврядування та парохи церков - пам'яток державної архітектури.

У Львівській області на державному обліку є 600 дерев’яних церков та дзвіниць.