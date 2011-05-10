П’яний водій вчинив опір інспекторам ДАІ

Львів. 10 травня. УНІАН. У Львові нетверезий водій чинив непокору інспекторам ДАІ, аби не потрапити на медосвідчення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Під час нагляду за дорожнім рухом у Львові на перехресті вулиць Дністровська - Липова Алея інспектори ДАІ за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Пежо-309».

Характер поведінки 47-річного водія та різкий запах алкоголю свідчили про те, що чоловік кермував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. На прохання пред’явити документи (посвідчення водія та реєстраційні документи), водій категорично відмовився це робити. Після цього йому було запропоновано поїхати на медосвідчення.

Однак, під час слідування на медосвідчення затриманий висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників міліції, чинив їм фізичну непокору, шарпав за форму та навіть намагався втекти.

Проте у результаті цього випадку, порушника таки було доставлено на медосвідчення, де отримані результати стали підтвердженням того, що водій перебував за кермом, будучи напідпитку.

Автомобіль було поставлено на арештмайданчик, а водія після проходження медосвідчення – доставлено у Сихівський райвідділ міліції.